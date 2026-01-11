Formazioni confermate per la prima partita di Liam Rosenior sulla panchina dei Blues

Liam Rosenior esordisce sulla panchina del Chelsea in occasione del terzo turno della FA Cup, con la partita contro il Charlton. Le formazioni ufficiali sono state confermate e rappresentano un primo passo importante per il nuovo allenatore. L’incontro si svolgerà il 10 gennaio 2026 e segna un momento significativo per il club londinese.

