Formazioni confermate per la prima partita di Liam Rosenior sulla panchina dei Blues
Liam Rosenior esordisce sulla panchina del Chelsea in occasione del terzo turno della FA Cup, con la partita contro il Charlton. Le formazioni ufficiali sono state confermate e rappresentano un primo passo importante per il nuovo allenatore. L’incontro si svolgerà il 10 gennaio 2026 e segna un momento significativo per il club londinese.
2026-01-10 21:04:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Il Charlton ospita il Chelsea nel terzo turno della FA Cup. Ricevi tutte le notizie sulla squadra qui. Il Chelsea affronta la squadra londinese del Charlton nel terzo turno della FA Cup, con il nuovo allenatore dei Blues Liam Rosenior che assume la guida per la prima volta. La squadra della Premier League ha nominato Rosenior, ex club della Ligue 1 Strasburgo, come successore di Enzo Maresca mercoledì, il che significa che il suo debutto in panchina arriva al The Valley contro avversari 31 posti sotto di loro nella piramide. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Leggi anche: Fulham-Chelsea (mercoledì 07 gennaio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici. I Blues hanno scelto Liam Rosenior
Leggi anche: Fulham-Chelsea (mercoledì 07 gennaio 2026 ore 20:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. I Blues hanno scelto Liam Rosenior
U20 | Juventus-Parma | Le formazioni ufficiali; Atalanta-Roma: le probabili formazioni e dove vedere la partita; Atalanta-Roma, le probabili formazioni del match di Serie A; Roma-Sassuolo: probabili formazioni, orario, dove vederla (tv e streaming), arbitro e classifica Serie A.
Cremonese-Cagliari, le probabili formazioni della partita di Serie A - 30, si affrontano Cremonese e Cagliari, entrambe reduci da due sconfitte nell'ultimo turno, rispettivamente con Fiorentina e Milan. sport.sky.it
Losanna-Fiorentina, formazioni ufficiali: sorprese confermate, Kouadio e Kouamé dal 1' x.com
Le formazioni ufficiali di #Cremonese-#Cagliari #Nicola conferma il tandem Bonazzoli-#Vardy in attacco, mentre sulla fascia trova spazio Floriani. #Pisacane cambia modulo e molti interpretati, anche per via dei numerosi assenti: ritornano Mina in difesa e Luv - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.