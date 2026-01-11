A due settimane dalla tragedia che ha colpito Pietracatella, il paese si trova ancora a dover fare i conti con un mistero irrisolto sulle cause della morte di madre e figlia. La comunità cerca risposte e chiarezza, mentre le indagini proseguono senza ancora fornire certezze. Un momento di grande dolore che richiede rispetto e attenzione, nel rispetto del dolore delle persone coinvolte.

Due settimane dopo, nessuna certezza sulle cause della morte. A distanza di due settimane dalla tragedia che ha sconvolto Pietracatella, il mistero resta intatto. Le cause della morte di Sara Di Vita, 15 anni, e di sua madre Antonella Di Ielsi, 50 anni, non sono ancora state chiarite. La pista iniziale, quella di una possibile intossicazione alimentare legata a pietanze consumate nei giorni precedenti al Natale, rimane sul tavolo degli inquirenti, ma non è l’unica ipotesi al vaglio. Le indagini proseguono senza sosta tra interrogatori, accertamenti tecnici e analisi di laboratorio su campioni di sangue e alimenti. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - ‘Forever Young’ accompagna l’ultimo saluto: Pietracatella in lacrime per madre e figlia, ora il paese chiede verità

Leggi anche: Ultimo saluto a Ivano Rinaldi, un paese in lacrime

Leggi anche: Addio a Sara e Antonella, mamma e figlia morte per sospetta intossicazione: Pietracatella in lacrime

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

, L'ULTIMO SALUTO A MAMMA E FIGLIA. GLI AMICI DI SARA: L'AMORE E' PIU' FORTE DELLA MORTE All’uscita dalla Chiesa il suono delle campane e la canzone “Forever Young” - facebook.com facebook