Fondovalle FdI all’attacco | Ok alla nuova segnaletica Ma serve maggior ascolto

La Città Metropolitana ha installato nuova segnaletica verticale sulla Fondovalle Savena, in corrispondenza degli incroci con i Comuni di Loiano, Monzuno e Monghidoro. Se da un lato si evidenzia l’attenzione alla sicurezza stradale, dall’altro emergono richieste di un maggiore ascolto delle esigenze locali. La questione, al centro di un dibattito tra le parti, riguarda l’equilibrio tra interventi tecnici e coinvolgimento dei territori interessati.

Nuova segnaletica verticale sulla Fondovalle Savena. I cartelli sono stati posizionati dalla Città Metropolitana, all’incrocio con i Comuni di Loiano, Monzuno e Monghidoro. Una segnaletica richiesta a gran voce, con l’obiettivo di avere più sicurezza in quel crocevia, da amministrazioni locali e cittadini. Una segnaletica verticale, quella posizionata giorni fa, che si va ad aggiungere alla nuova segnaletica orizzontale realizzata mesi fa. Ma per FdI si tratta di ‘interventi tardivi’. "Dopo la notizia degli interventi della Città Metropolitana all’incrocio tra Fondovalle Savena e Sp59, nel territorio di Loiano, possiamo dire che la nuova segnaletica luminosa è un passo avanti, ma arriva dopo anni di incidenti e segnalazioni da parte di cittadini e amministratori locali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

