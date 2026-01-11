Fondo affitto da domani tutti i pagamenti

A Ferrara, da domani sarà possibile effettuare tutti i pagamenti relativi al Fondo Affitto 2024. Grazie a un nuovo stanziamento regionale e alla decisione del Comune, le risorse provenienti dal Fondo per la morosità incolpevole saranno utilizzate integralmente per soddisfare le richieste di contributo dei residenti. Questa misura permette di garantire un sostegno concreto alle famiglie in difficoltà, favorendo l’accesso alle risorse disponibili.

A Ferrara tutte le domande di accesso alla misura ' Fondo Affitto 2024 ' saranno soddisfatte, grazie a un nuovo stanziamento regionale e alla scelta del Comune di Ferrara, su proposta dell'assessore alle Politiche Abitative Cristina Coletti, di utilizzare le risorse derivanti dalle economie del 'Fondo per la morosità incolpevole' per esaurire integralmente le richieste di contributo dei cittadini residenti sul territorio comunale. Così, da domani inizierà da parte di Acer Ferrara il pagamento di oltre 150 domande, che si aggiungeranno alle 444 già soddisfatte, facendo salire il totale delle richieste di contributo evase a 597.

