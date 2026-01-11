Follo-Magra Azzurri è il derby day Cenderelli debutta sulla panchina

Follo-Magra Azzurri si prepara a disputare il derby di ritorno nel campionato di Promozione ligure, girone B. Dopo la pausa natalizia, il torneo riprende con la prima giornata di ritorno, segnando l'esordio sulla panchina di Cenderelli. Una partita importante per entrambe le squadre, che cercano di consolidare le posizioni in classifica.

Archiviata la pausa natalizia il campionato di Promozione ligure girone B tornerà in scena con la prima giornata di ritorno. A tenere particolarmente viva la concentrazione sarà il derby tra il Follo e il Magra Azzurri che oggi alle 15.00 riscalderà i tifosi presenti sugli spalti del Sussidiario. "Ci aspetta una partita difficile, come lo sono tutti i derby – afferma il mister dei locali Riccardo Bracaloni –, che arriva dopo un periodo di inattività dovuto alle feste. In più ci sarà l’incognita legata al fatto che i nostri avversari hanno cambiato allenatore. Un fattore da non sottovalutare perché spesso comporta anche un cambio di mentalità e una voglia più pronunciata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

