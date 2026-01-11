Follia a Masone maltratta i familiari e minaccia l' esplosione del palazzo

A Masone, Reggio Emilia, un uomo di 32 anni ha causato panico nel quartiere durante una lite familiare, minacciando di far esplodere il palazzo e maltrattando i familiari. L’episodio, avvenuto nella notte del 10 gennaio 2026, ha coinvolto anche i vicini, che hanno assistito a una situazione di grande tensione. La situazione è stata successivamente gestita dalle forze dell’ordine, che hanno evitato conseguenze peggiori.

Reggio Emilia, 11 gennaio 2026 - Un uomo di 32 anni ha fatto vivere una "mezzanotte di terrore" ai suoi familiari e ai vicini di casa, la scorsa notte a Masone, alla periferia di Reggio, con una lite familiare che è degenerata in breve tempo. L'uomo, dopo aver aggredito moglie e madre in presenza dei figli minori, si è barricato in casa, dichiarando di essere armato di una pistola e di coltelli, con l'intenzione di appiccare un incendio all'edificio. Sono arrivati sul posto carabinieri, polizia, soccorsi sanitari e i vigili del fuoco. Per motivi precauzionali la palazzina è stata evacuata. Alla fine il 32enne si è convinto a uscire, consegnandosi alle forze dell'ordine.

