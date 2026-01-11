Fioretto femminile Italia imbattibile | terzo oro consecutivo anche a Hong Kong

L’Italia del fioretto femminile conferma la propria supremazia, conquistando il terzo oro consecutivo a Hong Kong. La squadra composta da Errigo, Favaretto, Volpi e Batini ha dominato la gara a squadre di Coppa del Mondo, dimostrando continuità e qualità. Ora l’attenzione si sposta sul prossimo appuntamento: il Grand Prix di Torino, importante occasione per consolidare i risultati e avvicinarsi alle competizioni principali della stagione.

Errigo, Favaretto, Volpi e Batini dominano la gara a squadre di Coppa del Mondo. Ora riflettori puntati sul Grand Prix di Torino. L’Italia del fioretto femminile non conosce ostacoli e firma il terzo oro consecutivo in altrettante prove a squadre di Coppa del Mondo. Anche a Hong Kong risuona l’Inno di Mameli grazie alla prestazione . 🔗 Leggi su Sportface.itImmagine generica

