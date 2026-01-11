Fioretto femminile Italia imbattibile | terzo oro consecutivo anche a Hong Kong

L’Italia del fioretto femminile conferma la propria supremazia, conquistando il terzo oro consecutivo a Hong Kong. La squadra composta da Errigo, Favaretto, Volpi e Batini ha dominato la gara a squadre di Coppa del Mondo, dimostrando continuità e qualità. Ora l’attenzione si sposta sul prossimo appuntamento: il Grand Prix di Torino, importante occasione per consolidare i risultati e avvicinarsi alle competizioni principali della stagione.

Mondiali Fioretto, lucana Palumbo d’argento a Hong Kong - Francesca Palumbo firma una delle pagine più brillanti della scherma italiana recente: nella tappa di Coppa del Mondo di fioretto femminile a Hong Kong, la fiorettista lucana ha conquistato uno splend ... trmtv.it

Premio Heraclea. Kool&Klean · Turn Me On. Grande Francesca Palumbo ai mondiali di scherma ad Hong Kong. L’azzurra, orgoglio lucano, arriva fino in finale e si aggiudica il secondo posto in Coppa del Mondo di fioretto femminile. Nel 2023 all'atleta lucana - facebook.com facebook

BRAVA FRANCESCA Il super sabato di scherma parte… con un podio di Palumbo a Hong Kong! L’azzurra arriva fino in finale e si aggiudica il secondo posto in Coppa del Mondo di fioretto femminile! La giornata continua con la spada a Fujairah e i fiorett x.com

