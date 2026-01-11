Fiorentina ufficiale la cessione di Pablo Marì

La Fiorentina ha annunciato ufficialmente la cessione di Pablo Marì, completando l’operazione poco dopo il pareggio contro il Milan. Il difensore lascia il club dopo un anno, con l’intenzione di trovare nuove opportunità altrove. La notizia conferma la volontà della società di riorganizzare l’organico in vista delle prossime sfide di campionato.

Mancava solo l'ufficialità, arrivata poco dopo il triplice fischio della gara pareggiata col Milan. Pablo Marì lascia la Fiorentina dopo appena un anno dal suo acquisto. Il difensore spagnolo, che in viola ha collezionato 24 presenze, è stato ceduto a titolo definitivo all'Al-Hilal di Simone. Fiorentina, ufficiale la cessione di Pablo Marì - Mancava solo l'ufficialità, arrivata poco dopo il triplice fischio della gara pareggiata col Milan. firenzetoday.it

UFFICIALE - Fiorentina, ceduto Pablo Marì all'Al-Hilal - Una trattativa impostata e definita oggi nei dettagli: Pablo Marì lascia la Fiorentina e il Fantacalcio e vola all'Al- fantacalcio.it

Addio Italia, Pablo Marí lascia la Fiorentina: ha firmato con l'Al Hilal, i dettagli dell'accordo - È stata una trattativa lampo praticamente, ma l'affare è andato in porto e l'indiscrezione confermata. tuttomercatoweb.com

