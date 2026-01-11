Fiorentina tutti gli occhi su Fagioli | la sfida speciale contro Modric fonte d’ispirazione per l’ex Juve

Fiorentina si concentra su Nicolò Fagioli, protagonista di una sfida significativa contro Luka Modric. L’ex giocatore della Juventus trae ispirazione dal centrocampista croato, considerato un modello di riferimento nel suo percorso. La partita contro il Milan rappresenta un’occasione importante per Fagioli di dimostrare il suo valore e di confrontarsi con uno dei più grandi del suo ruolo. Un momento chiave per la squadra e per il giovane talento.

Fiorentina, fari puntati su Nicolò Fagioli: duello speciale con Modric, il maestro che ha ispirato l'ex giocatore Juventus Tra i tanti motivi che spingono Nicolò Fagioli a cercare una grande prestazione oggi contro il Milan, ce n'è uno che tocca le corde più intime della sua passione calcistica: Luka Modric. Il fuoriclasse croato, che a .

Fiorentina ribalta la Lazio, ma si fa raggiungere su rigore al 4' di recupero: 2-2. Punto prezioso. Vanoli fa scelte da brivido. Pagelle; Habemus una specie di squadra. Brescianini ok, Paratici e la Fiorentina meno; Fagioli si è preso la Fiorentina: talento e (finalmente) personalità. Ma Cataldi è un rimpianto; Orlando: Fagioli è tornato il giocatore fantastico che conoscevamo, gioca da regista puro.

Fiorentina, Fagioli: "Faccio i complimenti alla Lazio, mi ha impressionato" - Dopo il pareggio contro la Lazio, il centrocampista della Fiorentina Nicolò Fagioli ha parlato in conferenza stampa. lalaziosiamonoi.it