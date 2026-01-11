Fiorentina tutti gli occhi su Fagioli | la sfida speciale contro Modric fonte d’ispirazione per l’ex Juve
Fiorentina si concentra su Nicolò Fagioli, protagonista di una sfida significativa contro Luka Modric. L’ex giocatore della Juventus trae ispirazione dal centrocampista croato, considerato un modello di riferimento nel suo percorso. La partita contro il Milan rappresenta un’occasione importante per Fagioli di dimostrare il suo valore e di confrontarsi con uno dei più grandi del suo ruolo. Un momento chiave per la squadra e per il giovane talento.
Fiorentina, fari puntati su Nicolò Fagioli: duello speciale con Modric, il maestro che ha ispirato l’ex giocatore Juventus Tra i tanti motivi che spingono Nicolò Fagioli a cercare una grande prestazione oggi contro il Milan, ce n’è uno che tocca le corde più intime della sua passione calcistica: Luka Modric. Il fuoriclasse croato, che a . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Mercato Inter, nella sfida contro il Pisa ci sarà un osservato speciale! Ecco su chi ha messo gli occhi Ausilio
Leggi anche: Calciomercato Juve, la Fiorentina mette gli occhi su un altro bianconero. Pronto l’assalto di Paratici
Fiorentina ribalta la Lazio, ma si fa raggiungere su rigore al 4' di recupero: 2-2. Punto prezioso. Vanoli fa scelte da brivido. Pagelle; Habemus una specie di squadra. Brescianini ok, Paratici e la Fiorentina meno; Fagioli si è preso la Fiorentina: talento e (finalmente) personalità. Ma Cataldi è un rimpianto; Orlando: Fagioli è tornato il giocatore fantastico che conoscevamo, gioca da regista puro.
Fiorentina, Fagioli: "Faccio i complimenti alla Lazio, mi ha impressionato" - Dopo il pareggio contro la Lazio, il centrocampista della Fiorentina Nicolò Fagioli ha parlato in conferenza stampa. lalaziosiamonoi.it
Le pagelle di Lazio-Fiorentina 2-2: Zaccagni e Gudmundsson di furbizia, Fagioli e De Gea spostano gli equilibri, Pedro certezza, male Comuzzo - Fagioli e De Gea tra i più decisivi oltre a Pedro su rigore al 95'. eurosport.it
Fagioli entusiasma Vanoli: “Ha preso in mano la Fiorentina, può fare il play. È da Nazionale” - Le parole del tecnico viola dopo il pareggio in casa della Lazio nel turno infrasettimanale di Serie A: "Un punto importante" ... tuttosport.com
Una maglia importante per tutti in casa Fiorentina 4 - facebook.com facebook
Su Giovane dell' #HellasVerona si è inserita con forza l' #Atalanta Con Marco Brescianini alla #Fiorentina e la #Lazio in pressing su Daniel Maldini, la Dea è forte sul brasiliano del Verona. Tutti e tre i giocatori sono seguiti dall'agenzia di Beppe Riso x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.