Fiorentina | pari stretto con il Milan 1-1 Segna Comuzzo traversa di Brescianini nel finale Pagelle

La partita tra Fiorentina e Milan si è conclusa con un pareggio 1-1, con il gol di Comuzzo e una traversa di Brescianini nel finale. La traversa colpita da Brescianini al sesto minuto di recupero avrebbe potuto cambiare le sorti dell'incontro, lasciando un’eco di emozioni. Di seguito, le pagelle e i dettagli della gara.

Vibra ancora, la traversa sotto la curva Ferrovia: colpita da Brescianini al sesto di recupero. Se fosse andata dentro sarebbe stato un gol da incorniciare. E da ricordare. In ogni caso, il pareggio si può, anzi si deve accettare. Perchè nel primo tempo il Milan si è mangiato almeno due gol. Ma la considerazione che balza agli occhi, stasera, è che la Fiorentina è ridiventata una squadra "vera". Capace di tenere testa al Milan e ad Allegri che hanno ambizioni di scudetto e, come minimo, di Champions L'articolo Fiorentina: pari stretto con il Milan (1-1). Segna Comuzzo, traversa di Brescianini nel finale. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Fiorentina: pari stretto con il Milan (1-1). Segna Comuzzo, traversa di Brescianini nel finale. Pagelle Leggi anche: Nkunku salva il Milan nel finale, pari con la Fiorentina: traversa di Brescianini in pieno recupero Leggi anche: Fiorentina-Milan: segna Comuzzo di testa. Brescianini ha la palla per il raddoppio, ma sbaglia Diretta 1-0 La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Serie A, risultati oggi. Parma-Inter 0-2, Lazio-Fiorentina 2-2 e Torino-Udinese 1-2; Altra beffa per la Fiorentina: i toscani dominano, Nkunku salva il Milan all’ultimo respiro; Serie A, oggi Fiorentina-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla; Tutte le notizie sul calcio in. Fiorentina-Milan 1-1: Nkunku risponde a Brescianini - Con un grande secondo tempo, i viola fermano sul pari un Milan che nel primo tempo ha avuto ben quattro occasioni per sbloccare la gara con Pulisic ... sport.quotidiano.net

Fiorentina-Milan (1-1), le pagelle: Nkunku riacciuffa il pari (6,5), Jashari non è Modric (5), Pulisic sbaglia tre volte (5) - Un punto sofferto con il Genoa, un sofferto anche contro la Fiorentina al suo terzo risultato utile consecutivo. leggo.it

Serie A, oggi Fiorentina-Milan 1-0 - La partita in diretta - Oggi, domenica 11 gennaio, i rossoneri affrontano la Fiorentina al Franchi nella 20esima giornata di Serie A. adnkronos.com

ATTENZIONE: MINA VAGANTE! MA SE NON VINCIAMO QUESTA… Imbattuta nel nuovo anno con un pari e una vittoria, la Fiorentina – prossimo avversario del Milan domani alle 15 – sembra aver ritrovato nuova linfa I numeri macro, però, raccont - facebook.com facebook

Lazio, pari all'ultimo respiro: Pedro spezza i sogni della Fiorentina, finisce 2-2. Blitz Udinese a Torino x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.