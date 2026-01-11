Fiorentina | Pablo Mari vola in Arabia alla corte di Simone Inzaghi C’è l’ufficialità
L'Al-Hilal ha ufficializzato l'acquisto di Pablo Mari dalla Fiorentina, con un contratto di sei mesi più un'opzione per un ulteriore anno. L'operazione segna il primo trasferimento della sessione di mercato invernale per il club saudita, che rafforza così la propria rosa con un difensore esperto. La partenza di Mari rappresenta un nuovo capitolo nella carriera del giocatore, che si unisce alla squadra di Simone Inzaghi in Arabia.
L'Al-Hilal ha concluso il primo acquisto della sessione di mercato invernale. Prelevato dalla Fiorentina il difensore Pablo Mari per sei mesi con opzione per un ulteriore anno L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
