L'Al-Hilal ha ufficializzato l'acquisto di Pablo Mari dalla Fiorentina, con un contratto di sei mesi più un'opzione per un ulteriore anno. L'operazione segna il primo trasferimento della sessione di mercato invernale per il club saudita, che rafforza così la propria rosa con un difensore esperto. La partenza di Mari rappresenta un nuovo capitolo nella carriera del giocatore, che si unisce alla squadra di Simone Inzaghi in Arabia.

L'Al-Hilal ha concluso il primo acquisto della sessione di mercato invernale. Prelevato dalla Fiorentina il difensore Pablo Mari per sei mesi con opzione per un ulteriore anno L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Fiorentina: Pablo Mari vola in Arabia alla corte di Simone Inzaghi. C’è l’ufficialità

Leggi anche: Fiorentina: Pablo Marí verso l’Arabia. Si tratta per Dragusin

Leggi anche: Viola, il mercato in ebollizione. Fortini, El Shaarawy, Baldanzi. Maxi operazione con la Roma. Pablo Marì in Arabia

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Pablo Marì vola in Arabia Saudita per firmare con l’Al-Hilal: i contorni dell’operazione con la Fiorentina; Calciomercato, la Roma è in attesa del 'sì' di Jack Raspadori - Aggiornamento del 10 Gennaio delle ore 21:55; [LIVE] Lazio-Fiorentina 2-2: finisce in parità all'Olimpico; Pablo Marí lascia la Fiorentina e va all'Al Hilal da Simone Inzaghi. Il difensore vola a Riad.

UFFICIALE - Fiorentina, ceduto Pablo Marì all'Al-Hilal - Una trattativa impostata e definita oggi nei dettagli: Pablo Marì lascia la Fiorentina e il Fantacalcio e vola all'Al- fantacalcio.it