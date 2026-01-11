Fiorentina-Milan Vanoli orgoglioso | Non perdono da agosto ma…

Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, ha commentato la partita contro il Milan, disputata allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze. Dopo la 20^ giornata della Serie A 2025-2026, Vanoli ha sottolineato che la sua squadra non perde da agosto, evidenziando l’importanza del percorso e della crescita, anche se riconosce margini di miglioramento. Le sue parole riflettono un atteggiamento equilibrato e concentrato sulla continuità.

Fiorentina-Milan diretta: Comuzzo illude Vanoli, Nkunku salva Allegri LIVE - La squadra di Vanoli sfida al 'Franchi' i rossoneri di Allegri: in palio punti pesanti per la lotta salvezza e la corsa scudetto. corrieredellosport.it

Fiorentina, Vanoli: "Bravi a a non essere negativi nei momenti difficili. Questo sia lo standard" - 1, interviene in conferenza stampa il tecnico dei viola Paolo Vanoli, espulso nel. tuttomercatoweb.com

Allegri dopo #FiorentinaMilan: "Nel calcio non puoi creare 100 occasioni, bisogna essere più precisi" x.com

Fiorentina-Milan 1-1, Nkunku salva i rossoneri in extremis, secondo pareggio consecutivo per Allegri. Le pagelle - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.