Fiorentina-Milan tutto il rammarico di Fullkrug nel suo post su Instagram

Dopo il pareggio tra Fiorentina e Milan, l’attaccante rossonero Niclas Fullkrug ha condiviso su Instagram un messaggio riflessivo, esprimendo il proprio rammarico e la determinazione per le prossime sfide. La sua nota evidenzia il desiderio di migliorare e di affrontare con maggiore convinzione le future partite, sottolineando l’importanza di mantenere alta la concentrazione e lo spirito di squadra.

Dopo il deludente pareggio tra Fiorentina e Milan, l'attaccante rossonero Niclas Fullkrug ha postato su Instagram un messaggio per la prossima gara. Ecco che cosa ha scritto il tedesco.

