FIORENTINA-MILAN | Top e Flop rossoneri le pagelle Serie A News

Al termine della 20ª giornata di Serie A 2025-2026, analizziamo le prestazioni del Milan nella sfida contro la Fiorentina. In questa video news vengono presentate le pagelle dei giocatori, evidenziando i principali protagonisti e le eventuali criticità della squadra rossonera. Un resoconto obiettivo e dettagliato per comprendere meglio l’andamento della partita e i singoli apporti.

È finita Fiorentina-Milan, partita della 20^ giornata della Serie A 2025-2026. Nella video news le pagelle con Top e Flop tra i rossoneri. È finita da pochi minuti Fiorentina-Milan, partita della 20^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze. Vediamo insieme, dunque, nella video news le nostre pagelle con Top e Flop tra i calciatori dei rossoneri di Massimiliano Allegri in occasione della sfida contro i viola di Paolo Vanoli.

La Gazzetta in prima pagina: "Milan da flop a top: in un anno è la big che è cresciuta di più" - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina in prima pagina: "Milan da flop a top: in un anno è la big che è cresciuta di ... milannews.it

Pagelle Serie A settima giornata: Nico Paz show, Bonny piega la Roma, Leao si riprende il Milan, Dovbyk stecca ancora. Top e flop del weekend - Schierato centravanti per la prima volta da Allegri, il portoghese ha risposto presente con una doppietta decisiva che è valsa la vittoria in rimonta sulla Fiorentina. ilmessaggero.it

"MAIGNAN VUOLE RESTARE" Parole che trasmettono fiducia quelle di Igli Tare ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal calcio d'inizio di Fiorentina-Milan riguardo al futuro del portiere rossonero. "Il progetto Milan gli piace, ma finché non c'è luce verde d - facebook.com facebook

