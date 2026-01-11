Fiorentina-Milan parla Tare nel pre | Maignan vuole rimanere sono fiducioso

Igli Tare, dirigente del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima della partita contro la Fiorentina, in programma alle 15:00 allo stadio Artemio Franchi. Tare ha espresso fiducia sulla volontà di Maignan di rimanere in maglia rossonera, sottolineando un clima positivo e di fiducia in vista della sfida della 20ª giornata di Serie A.

Fiorentina-Milan, avete sentito Tare?Annuncio importante su Maignan - Tare ha parlato ai microfoni di 'Dazn' poco prima di Fiorentina- spaziomilan.it

Tare: "Rapporto con Maignan straordinario, vuole rimanere. Non c'è ancora luce verde, fiducioso che alla fine il buon senso troverà la strada giusta" - Queste tutte le sue parole: Metà campionato, ti aspettavi questo Milan? milannews.it

Tante novità di formazione nel Milan in vista della Fiorentina.

