Fiorentina-Milan parla Tare nel pre | Maignan vuole rimanere sono fiducioso
Igli Tare, dirigente del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima della partita contro la Fiorentina, in programma alle 15:00 allo stadio Artemio Franchi. Tare ha espresso fiducia sulla volontà di Maignan di rimanere in maglia rossonera, sottolineando un clima positivo e di fiducia in vista della sfida della 20ª giornata di Serie A.
Igli Tare, dirigente rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Fiorentina-Milan, partita della 20^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 15:00 allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
- Tante novità di formazione nel Milan in vista della Fiorentina. Rispetto alla sfida contro il Genoa Massimiliano Allegri cambia 5/11 della formazione titolare, inserendo dal primo minuto De Wint - facebook.com facebook
