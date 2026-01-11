Fiorentina-Milan | occasioni per Gosens e Parisi Giallo per Estupinan espulso Vanoli per proteste |Diretta 0-0

Da xml2.corriere.it 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella sfida Fiorentina-Milan, Gosens e Parisi sono le opportunità principali per i rossoneri, mentre Estupinan ha ricevuto un giallo e Vanoli è stato espulso per proteste. La partita, attualmente sul risultato di 0-0, vede i milanisti tentare di avvicinarsi all'Inter prima del posticipo, con Vanoli alla ricerca del terzo risultato utile consecutivo.

I rossoneri provano ad agganciare l'Inter prima del posticipo, Vanoli cerca il terzo risultato utile. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.itImmagine generica

Leggi anche: Fiorentina-Milan: espulso Vanoli per proteste. Finisce il primo tempo |Diretta 0-0

Leggi anche: Fiorentina-Milan di Serie A 0-0: espulso Vanoli | LIVE News

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Fiorentina, Brescianini è viola: la formula dell'affare e quando arriva in città; Lazio - Fiorentina (2-2) Serie A 2025; Lazio-Fiorentina 2-2, finale thrilling all'Olimpico: Cataldi, Gosens e due rigori nel recupero; Lazio-Fiorentina finisce 2-2: episodi arbitrali e caos, poi Pedro salva i biancocelesti.

fiorentina milan occasioni gosensFiorentina-Milan 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: Pulisic si divora tre occasioni gol - Milan di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

Fiorentina-Milan, il risultato in diretta LIVE - Il Milan ha vinto 79 delle 171 sfide in Serie A contro la Fiorentina (45 pareggi, 47 sconfitte) e solo contro la Roma (81) i rossoneri hanno ottenuto più successi nella loro storia in Serie A. sport.sky.it

fiorentina milan occasioni gosensDIRETTA / Fiorentina-Milan 0-0, viola che spingono a caccia del gol - 1' Fiorentina in campo col classico completo viola con bordature bianche, Milan quest'oggi al Franchi con la casacca completamente bianca. firenzetoday.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.