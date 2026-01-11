Fiorentina-Milan | occasioni per Gosens e Parisi Giallo per Estupinan espulso Vanoli per proteste |Diretta 0-0

Nella sfida Fiorentina-Milan, Gosens e Parisi sono le opportunità principali per i rossoneri, mentre Estupinan ha ricevuto un giallo e Vanoli è stato espulso per proteste. La partita, attualmente sul risultato di 0-0, vede i milanisti tentare di avvicinarsi all'Inter prima del posticipo, con Vanoli alla ricerca del terzo risultato utile consecutivo.

I rossoneri provano ad agganciare l'Inter prima del posticipo, Vanoli cerca il terzo risultato utile.

Fiorentina-Milan, il risultato in diretta LIVE - Il Milan ha vinto 79 delle 171 sfide in Serie A contro la Fiorentina (45 pareggi, 47 sconfitte) e solo contro la Roma (81) i rossoneri hanno ottenuto più successi nella loro storia in Serie A. sport.sky.it

DIRETTA / Fiorentina-Milan 0-0, viola che spingono a caccia del gol - 1' Fiorentina in campo col classico completo viola con bordature bianche, Milan quest'oggi al Franchi con la casacca completamente bianca. firenzetoday.it

"MAIGNAN VUOLE RESTARE" Parole che trasmettono fiducia quelle di Igli Tare ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal calcio d'inizio di Fiorentina-Milan riguardo al futuro del portiere rossonero. "Il progetto Milan gli piace, ma finché non c'è luce verde d - facebook.com facebook

#Tare fiducioso prima di #FiorentinaMilan: " #Maignan vuole restare, il buon senso troverà la strada giusta x.com

