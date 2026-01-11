Fiorentina-Milan numeri e dove vederla | ecco tutto ciò che c’è da sapere

La partita tra Fiorentina e Milan si disputerà domenica 11 gennaio 2026 alle ore 15:00 allo stadio Franchi di Firenze. Di seguito troverai i principali dati sulla gara e le modalità per seguire l’evento, per essere aggiornato su orari, statistiche e piattaforme di visione.

Ecco, di seguito, tutte le informazioni utili in merito alla partita Fiorentina-Milan, in programma alle ore 15:00 di domenica 11 gennaio 2026 al 'Franchi' di Firenze. Dove vedere Fiorentina-Milan in tv e streaming: Dazn o Sky, orario - Milan sarà visibile anche sul canale 214 di Sky, garantendo così un'ulteriore modalità di fruizione televisiva.

Fiorentina-Milan, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni - La partita delle 15 della domenica della 19a giornata di Serie A tra Fiorentina e Milan si potrà vedere in streaming solo ed esclusivamente su DAZN. fanpage.it

Fiorentina-Milan, probabili formazioni e dove vederla in tv - Oggi (ore 15 – diretta tv su Dazn) la Fiorentina trova un avversario molto forte come il Milan: mentre i gigliati hanno bisogno di punti salvezza, i rossoneri sono in lotta per le posizioni di vertice ... lanazione.it

Match Preview Un esame importante: leggi la presentazione di Fiorentina-Milan x.com

Dove vedere Fiorentina-Milan in tv Dazn o Sky, orario - facebook.com facebook

