Dopo la partita tra Fiorentina e Milan della 20ª giornata della Serie A 2025-2026, Ndour ha commentato l'incontro in conferenza stampa. Il giocatore viola ha espresso ottimismo e fiducia nelle potenzialità della squadra, sottolineando la volontà di lavorare con continuità per raggiungere obiettivi importanti. Le sue parole riflettono l’intenzione di affrontare il prosieguo della stagione con determinazione e visione di crescita.

Ndour, giocatore viola, ha parlato in conferenza stampa dopo Fiorentina-Milan, partita della 20^ giornata della Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Fiorentina-Milan, Ndour guarda avanti: “Possiamo fare grandi cose”

Leggi anche: Hockey femminile, Laura Fortino: “Come Italia possiamo fare grandi cose a Milano Cortina 2026”

Leggi anche: Milan, Leao raggiante: “Possiamo fare cose importanti”. Spezzato il digiuno a San Siro

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Fiorentina-Milan, le probabili formazioni della partita di Serie A; Fiorentina-Milan: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale; Fiorentina-Milan, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni; Fiorentina-Milan: probabili formazioni, orario, dove vederla (tv e streaming), arbitro e classifica Serie A.

Fiorentina Milan 1-1, gol e highlights: Nkunku al 90’ risponde a Comuzzo - Il Milan ha vinto 79 delle 171 sfide in Serie A contro la Fiorentina (45 pareggi, 47 sconfitte) e solo contro la Roma (81) i rossoneri hanno ottenuto più successi nella loro storia in Serie A. sport.sky.it