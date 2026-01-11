Fiorentina-Milan espulsione per l’allenatore viola Vanoli Cos’è successo

Durante il primo tempo di Fiorentina-Milan, disputata domenica 11 gennaio, si è verificato un episodio che ha suscitato discussioni: l'espulsione dell’allenatore viola, Paolo Vanoli. L'evento ha attirato l'attenzione degli spettatori e dei media, generando commenti e analisi sulle circostanze che hanno portato a questa decisione arbitrale. Di seguito, vengono riassunti i principali dettagli relativi a quanto accaduto in questa fase della partita.

(Adnkronos) – Il primo tempo di Fiorentina-Milan, partita di Serie A di oggi, domenica 11 gennaio, finisce tra le polemiche per l'espulsione del tecnico viola Paolo Vanoli. L'allenatore è stato inizialmente ammonito dall'arbitro Massa dopo aver calciato via il pallone in seguito a un fallo di un suo giocatore sul centrocampista rossonero Alexis Saelemaekers (episodio

