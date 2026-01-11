Fiorentina-Milan di Serie A 0-0 | occasione per Pulisic! | LIVE News

Da pianetamilan.it 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle ore 15:00, allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze, si disputa Fiorentina-Milan, partita valida per la 20ª giornata della Serie A 2025-2026. La sfida si è conclusa con un pareggio a reti inviolate. Segui il live testuale per tutte le notizie e gli aggiornamenti sulla partita.

Alle ore 15:00 allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze c'è Fiorentina-Milan, 20^ giornata della Serie A 2025-2026: il LIVE con la diretta testuale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

fiorentina milan di serie a 0 0 occasione per pulisic live news

© Pianetamilan.it - Fiorentina-Milan di Serie A 0-0: occasione per Pulisic! | LIVE News

Leggi anche: Fiorentina-Milan Primavera 1-1: occasione per i rossoneri | LIVE NEWS

Leggi anche: Fiorentina-Milan Primavera 1-1: occasione per i viola con Kone | LIVE NEWS

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Fiorentina-Milan: in palio tre punti pesanti; Leon-Milan Futuro 0-3, Serie D 2025/2026: il report; Fiorentina-Milan: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Fiorentina-Milan, Sky o Dazn? Dove vederla in streaming e in tv.

fiorentina milan serie 0Serie A, in campo Fiorentina-Milan 0-0 - 2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Parisi; Dodò, Ndour, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Kean MILAN (3- msn.com

fiorentina milan serie 0Fiorentina-Milan 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: Pulisic si divora un altro gol - Milan di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

fiorentina milan serie 0Fiorentina-Milan (0-0): doppia chance per Pulisic... - 23' Angolo per il Milan dalla destra: cross di destro di Ricci e colpo di testa di Gabbia che salta più in alto di tutti, conclusione centrale che viene respinta da De Gea con ... milannews.it

HIEN all'ultimo respiro, fa festa PALLADINO: Genoa-Atalanta 0-1 | Serie A Enilive | DAZN Highlights

Video HIEN all'ultimo respiro, fa festa PALLADINO: Genoa-Atalanta 0-1 | Serie A Enilive | DAZN Highlights

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.