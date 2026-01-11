Fiorentina-Milan di Serie A 0-0 | la partita del ‘Franchi’ in diretta | LIVE News
Alle 15:00 allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze si gioca Fiorentina-Milan, match valido per la 20ª giornata della Serie A 2025-2026. Segui la diretta testuale per aggiornamenti su un incontro che si è concluso con un risultato di parità 0-0. Qui troverai tutte le informazioni in tempo reale sulla partita.
Alle ore 15:00 allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze c'è Fiorentina-Milan, 20^ giornata della Serie A 2025-2026: il LIVE con la diretta testuale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Fiorentina-Milan di Serie A: la partita del ‘Franchi’ in diretta | LIVE News
Leggi anche: Serie A, Parma-Milan: la partita del ‘Tardini’ in diretta | LIVE News
Fiorentina-Milan: in palio tre punti pesanti; Leon-Milan Futuro 0-3, Serie D 2025/2026: il report; Fiorentina-Milan, Sky o Dazn? Dove vederla in streaming e in tv; Fiorentina-Milan: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni.
Fiorentina-Milan 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: Allegri con Fullkrug dal 1' - Milan di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it
Serie A: Fiorentina-Milan in campo 0-0 DIRETTA - I rossoneri provano a recuperare punti sull'Inter impegnato nel big match con il Napoli. ansa.it
Serie A, oggi Fiorentina-Milan - La partita in diretta - Oggi, domenica 11 gennaio, i rossoneri affrontano la Fiorentina al Franchi nella 20esima giornata di Serie A. adnkronos.com
?[IN DIRETTA] Fiorentina-Milan | Lega Serie A 2025/26 | Partita in diretta oggi!
Partecipa all’asta per assicurarti la maglia viola indossata in Fiorentina-Milan su @MatchWornShirt l.mws.com/Mh9UsA #forzaviola #fiorentina x.com
MP PREVIEW – Verso Fiorentina-Milan: tutto quello che c’è da sapere - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.