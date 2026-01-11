Fiorentina-Milan | colpo di testa di Ndour parata di Maignan |Diretta 0-0
La partita tra Fiorentina e Milan si conclude sul risultato di 0-0, con un colpo di testa di Ndour parato da Maignan. I rossoneri cercano di avvicinarsi all'Inter in classifica prima del posticipo, mentre Vanoli punta al terzo risultato utile consecutivo. La sfida si è disputata in un contesto equilibrato, con occasioni da entrambe le parti e un andamento caratterizzato da attenzione difensiva e tentativi di sblocco.
