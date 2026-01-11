Fiorentina-Milan | altra occasione per Pulisic ma il tiro finisce a lato |Diretta 0-0

Nella sfida tra Fiorentina e Milan, Pulisic ha l'opportunità di mettersi in evidenza, anche se il suo tentativo di tiro si è concluso a lato. I rossoneri cercano di rafforzare la propria posizione in classifica, puntando al successo prima del posticipo con l'Inter. Vanoli, invece, mira a ottenere il terzo risultato utile consecutivo, in un confronto equilibrato e attento.

I rossoneri provano ad agganciare l'Inter prima del posticipo, Vanoli cerca il terzo risultato utile.

Fiorentina-Milan (0-0): doppia chance per Pulisic... - 30' Punizione per la Fiorentina dalla trequarti: cross in area di Fagioli, Estupinan libera di testa. milannews.it

Fiorentina-Milan, il risultato in diretta LIVE - Il Milan ha vinto 79 delle 171 sfide in Serie A contro la Fiorentina (45 pareggi, 47 sconfitte) e solo contro la Roma (81) i rossoneri hanno ottenuto più successi nella loro storia in Serie A. sport.sky.it

#Tare fiducioso prima di #FiorentinaMilan: " #Maignan vuole restare, il buon senso troverà la strada giusta

MP PREVIEW – Verso Fiorentina-Milan: tutto quello che c'è da sapere

