Fiorentina-Milan 1-1 | viola sfortunati ma la squadra c’è

La partita tra Fiorentina e Milan termina 1-1, con i viola che mostrano determinazione e buone trame di gioco. Nonostante alcune occasioni, la squadra di Firenze si deve accontentare di un punto, dimostrando di essere in crescita e competitiva. Un risultato che lascia speranze per il proseguo del campionato, evidenziando il valore e la tenacia dei padroni di casa.

Firenze, 11 gennaio 2026 – Una Fiorentina coraggiosa e, a tratti, brillante sfiora il successo contro i l Milan. Pareggio amaro che sta stretto alla Fiorentina che nel finale colpisce la traversa con l’esordiente (in viola) Brescianini. Altri due punti sfumati nel finale (dopo il 2-2 di Roma in casa della Lazio), ma una buona prova di squadra di una Fiorentina che è decisamente in crescita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

