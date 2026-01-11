Fiorentina–Milan 1-1 Nkunku salva i rossoneri nel recupero

Nel match tra Fiorentina e Milan terminato 1-1, Nkunku ha trovato il pareggio nel recupero, evitando ai rossoneri una sconfitta. La partita, giocata al Franchi, ha lasciato i milanesi con qualche rammarico, anche se il punto conquistato permette di mantenere un buon andamento in campionato. Un risultato che sottolinea l’equilibrio tra le due squadre e l’importanza di ogni singolo episodio durante l’incontro.

Il Milan evita la sconfitta all'ultimo respiro, ma il pareggio del Franchi lascia più rimpianti che soddisfazioni. Finisce 1-1 contro la Fiorentina, con i rossoneri che riacciuffano la gara in pieno recupero grazie a un colpo di potenza di Christopher Nkunku. Un punto che tiene aperto il discorso classifica, ma che non basta per lanciare un vero segnale nella rincorsa all'Inter. Fiorentina più intensa, Milan intermittente. La partita nasce su ritmi alti e resta tale per lunghi tratti. La Fiorentina di Paolo Vanoli approccia meglio, aggredisce sulle corsie e costringe il Milan a errori tecnici in uscita.

