Fiorentina Milan 1-1 Nkunku risponde a Comuzzo | i rossoneri restano al secondo posto Il resoconto

Nella partita tra Fiorentina e Milan, terminata 1-1, Nkunku ha pareggiato la rete di Comuzzo. I rossoneri mantengono il secondo posto in classifica, senza riuscire a raggiungere l’Inter al vertice. Questo risultato conferma la posizione stabile della squadra, che prosegue il cammino in campionato con fiducia e determinazione. Di seguito il resoconto dettagliato dell’incontro.

Fiorentina Milan, i rossoneri non riescono ad agganciare l'Inter al primo posto. Nkunku risponde a Comuzzo. Il resoconto della sfida. Il match tra Fiorentina Milan si è rivelato una girandola di emozioni, conclusasi con un pareggio che lascia l'amaro in bocca a entrambe le formazioni. In un Artemio Franchi infuocato, la sfida tattica tra Paolo Vanoli e Massimiliano Allegri ha offerto spunti di altissimo livello, risolvendosi solo nelle battute finali di un recupero infinito. La partita si sblocca al 66? grazie a una fiammata della squadra di casa: su un corner battuto magistralmente da Gudmundsson, Comuzzo con una gran capocciata impatta il pallone e lo manda in rete portando i viola sull'1-0.

