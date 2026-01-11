Fiorentina Milan 1-1 nel finale al Franchi succede di tutto! Nkunku risponde a Comuzzo e Brescianini spreca

La partita tra Fiorentina e Milan, valida per la 20ª giornata di Serie A, si è conclusa con un risultato di 1-1. Nel finale al Franchi, è successo di tutto: Comuzzo ha portato avanti i viola, Nkunku ha pareggiato, mentre Brescianini ha sprecato un’occasione importante. Un match ricco di emozioni che ha lasciato entrambe le squadre con effetti contrastanti.

Fiorentina Milan 1-1, finale infuocato al Franchi: Comuzzo illude, Nkunku pareggia e Brescianini spreca da du passi La sfida tra Fiorentina e Milan, valida per la 20ª giornata di Serie A si è conclusa con un pareggio per 1-1 che lascia entrambe le squadre con sensazioni contrastanti. Al Franchi è andata in scena una partita . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Fiorentina Milan 1-1, nel finale al Franchi succede di tutto! Nkunku risponde a Comuzzo e Brescianini spreca Leggi anche: Fiorentina: pari stretto con il Milan (1-1). Segna Comuzzo, traversa di Brescianini nel finale. Pagelle Leggi anche: Fiorentina-Milan 1-1: Nkunku risponde a Comuzzo La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Fiorentina-Milan: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Fiorentina-Milan, le probabili formazioni della partita di Serie A; Serie A: Fiorentina-Milan in campo domenica alle 15 DIRETTA Probabili formazioni; Fiorentina-Milan: probabili formazioni, orario, dove vederla (tv e streaming), arbitro e classifica Serie A. Fiorentina – Milan 1-1 cronaca e highlights: punto prezioso per la Viola; altro pareggio fatale per il Diavolo! – VIDEO - Milan cronaca e highlights: ecco il racconto e le immagini di quanto accaduto nella sfida di Serie A ... generationsport.it

Fiorentina-Milan 1-1: video, gol e highlights - Stavolta è Nkunku a salvare i rossoneri con un gol al 90' con cui risponde alla rete di testa di Comu ... sport.sky.it

Fiorentina-Milan 1-1, risultato finale della partita di Serie A: segnano Comuzzo e Nkunku, gli highlights - 1: il risultato finale, gol di Comuzzo e Nkunku. fanpage.it

Allegri dopo #FiorentinaMilan: "Nel calcio non puoi creare 100 occasioni, bisogna essere più precisi" x.com

Fiorentina-Milan 1-1, Nkunku salva i rossoneri in extremis, secondo pareggio consecutivo per Allegri. Le pagelle - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.