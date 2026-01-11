Fiorentina-Milan 1-1 90? | Nkunku e Maignan salvano il Diavolo nel finale | Serie A News

Si è concluso 1-1 il match tra Fiorentina e Milan, valido per la 20ª giornata della Serie A 2025-2026. Nel secondo tempo, Nkunku e Maignan sono stati protagonisti di interventi decisivi per mantenere il risultato invariato. L'incontro si è disputato allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze, offrendo un pareggio equilibrato tra le due squadre.

È finita Fiorentina-Milan, partita della 20^ giornata della Serie A 2025-2026: ecco com'è andato il secondo tempo allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze tra i viola di Paolo Vanoli e i rossoneri di Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Fiorentina-Milan 1-1 (90?): Nkunku e Maignan salvano il Diavolo nel finale | Serie A News Leggi anche: Milan-Genoa 1-1 (90?): nel finale succede il finimondo | Serie A News Leggi anche: Torino-Milan 2-3 (90?): Diavolo, sei Pulisic dipendente: che doppietta! | Serie A News Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Serie A: Fiorentina-Milan in campo domenica alle 15 DIRETTA Probabili formazioni; Fiorentina-Milan: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Fiorentina-Milan, le probabili formazioni della partita di Serie A; Fiorentina-Milan: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale. Fiorentina-Milan 1-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: Brescianini colpisce la traversa! - Milan di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

Serie A, oggi Fiorentina-Milan 1-0 - La partita in diretta - Oggi, domenica 11 gennaio, i rossoneri affrontano la Fiorentina al Franchi nella 20esima giornata di Serie A. adnkronos.com

Fiorentina-Milan risultato 1-1: Nkunku salva la corsa di un piccolo Diavolo - Dopo il pareggio con il Genoa, un'altra pericolante costa caro al Milan che a Firenze pareggia, colpito da Comuzzo e salvato dal panchinaro Nkunku. corriere.it

Brescianini hits the bar for Fiorentina! #FiorentinaMilan #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com

"MAIGNAN VUOLE RESTARE" Parole che trasmettono fiducia quelle di Igli Tare ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal calcio d'inizio di Fiorentina-Milan riguardo al futuro del portiere rossonero. "Il progetto Milan gli piace, ma finché non c'è luce verde d - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.