Fiorentina-Milan 1-0 | gol di testa di Comuzzo | Serie A News

Nella partita di Serie A tra Fiorentina e Milan, la squadra toscana si è portata in vantaggio grazie a un gol di testa di Pietro Comuzzo, che ha sfruttato un calcio d'angolo a metà ripresa. La sfida si svolge allo stadio Franchi, con la Fiorentina in vantaggio per 1-0. Di seguito i dettagli sulla partita e il riepilogo delle azioni salienti.

Pietro Comuzzo, a metà ripresa, porta in vantaggio la Fiorentina contro il Milan nel match del 'Franchi': colpo di testa su calcio d'angolo.

Fiorentina-Milan (1-0): Comuzzo porta avanti i viola... - Corner dalla sinistra a rientrare di Gudmundsson e colpo di testa di Comuzzo che batte Maignan. milannews.it

DIRETTA / Fiorentina-Milan 1-0, Comuzzo sblocca la gara - 1' Fiorentina in campo col classico completo viola con bordature bianche, Milan quest'oggi al Franchi con la casacca completamente bianca. firenzetoday.it

#Fiorentina 1-0 #ACMilan : Pietro Comuzzo! #FiorentinaMilan #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com

"MAIGNAN VUOLE RESTARE" Parole che trasmettono fiducia quelle di Igli Tare ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal calcio d'inizio di Fiorentina-Milan riguardo al futuro del portiere rossonero. "Il progetto Milan gli piace, ma finché non c'è luce verde d - facebook.com facebook

