Al termine del primo tempo, Fiorentina e Milan conducono uno 0-0 nel match valido per la giornata di Serie A. La partita si svolge allo stadio “Artemio Franchi” di Firenze, con le due squadre che cercano punti importanti: la Fiorentina per la salvezza e il Milan per mantenere le posizioni di vertice. Il risultato parziale riflette un equilibrio tra le forze in campo, in attesa della ripresa.

Firenze, 11 gennaio 2026 – La Fiorentina per la salvezza, il Milan per le posizioni di vertice: ecco i motivi di questa sfida allo stadio “Artemio Franchi”. In particolare i viola affrontano un ostacolo molto impegnativo nel loro cammino verso acque tranquille. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Fiorentina-Milan 0-0: squadre al riposo / Diretta

