Fiorentina-Milan 0-0 | palo di Pulisic Diretta

Nella partita tra Fiorentina e Milan, terminata 0-0, si sono evidenziate occasioni da entrambe le parti, tra cui un palo di Pulisic per i rossoneri. La sfida, giocata allo stadio “Artemio Franchi” di Firenze, ha visto le due squadre impegnate con obiettivi diversi: i viola alla ricerca di punti salvezza e il Milan per mantenere posizioni di vertice in classifica.

Firenze, 11 gennaio 2026 – La Fiorentina per la salvezza, il Milan per le posizioni di vertice: ecco i motivi di questa sfida allo stadio “Artemio Franchi”. In particolare i viola affrontano un ostacolo molto impegnativo nel loro cammino verso acque tranquille. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Fiorentina-Milan 0-0: palo di Pulisic / Diretta Leggi anche: DIRETTA Serie A, Milan-Roma 1-0: palo di Nkunku! – LIVE Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE: Milan Roma 1-0, palo di Nkunku Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Fiorentina-Milan: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Viola Legacy: Fiorentina-Milan 4-0 -; Tutte le notizie sul calcio in; Serie A, Como-Bologna 1-1 e Udinese-Pisa 2-2. Vincono Roma e Atalanta. Serie A, in campo Fiorentina-Milan 0-0 - 2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Parisi; Dodò, Ndour, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Kean MILAN (3- msn.com

Fiorentina-Milan 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: Pulisic si divora un altro gol - Milan di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

Fiorentina-Milan (0-0): doppia chance per Pulisic... - 23' Angolo per il Milan dalla destra: cross di destro di Ricci e colpo di testa di Gabbia che salta più in alto di tutti, conclusione centrale che viene respinta da De Gea con ... milannews.it

#Tare fiducioso prima di #FiorentinaMilan: " #Maignan vuole restare, il buon senso troverà la strada giusta x.com

- Tante novità di formazione nel Milan in vista della Fiorentina. Rispetto alla sfida contro il Genoa Massimiliano Allegri cambia 5/11 della formazione titolare, inserendo dal primo minuto De Wint - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.