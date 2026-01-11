Fiorentina Juve Primavera 1-0 LIVE | Sadotti porta avanti la viola bianconeri gelati

La partita tra Fiorentina e Juventus Primavera si conclude con la vittoria dei padroni di casa per 1-0, grazie al gol di Sadotti. L’incontro, valido per la 19ª giornata del campionato 2025/26, si è svolto con equilibrio e intensità, offrendo momenti di interesse per appassionati e tifosi. Di seguito, la sintesi e i dettagli più importanti del match.

Fiorentina Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 19ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera affrontato la Fiorentina in trasferta nella 19ª giornata di campionato. Bianconeri reduci dal successo in Coppa Italia col Frosinone ma dal pareggio in campionato col Parma. Fiorentina Juve Primavera 1-0: sintesi e moviola. 20? Tiro Braschi – Ancora pericolosa la Fiorentina con il suo numero nove, palla sul fondo 15? Gol della Fiorentina – Sugli sviluppi di calcio d’angolo Sadotti porta avanti i suoi con un diagonale preciso da dentro l’area di rigore 14? Conclusioe Balbo – Il tiro del numero 14 viene deviato: calcio d’angolo per la Fiorentina 9? Verde provvidenziale – Gran chiusura difensiva su Braschi, si salva la Juventus 6? Tiro Tiozzo – Bell’azione da parte della Juve con Tiozzo che conclude in maniera però scordinata verso la porta difesa da Leonardelli 1? FISCHIO D’INIZIO – È cominciata la sfida al Viola Park! Migliore in campo Juve Primavera: a fine primo tempo PAGELLE. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Fiorentina Juve Primavera 1-0 LIVE: Sadotti porta avanti la viola, bianconeri gelati Leggi anche: Fiorentina-Milan Primavera 1-0: Braschi porta avanti i viola | LIVE NEWS Leggi anche: Verona Juve Primavera 0-1 LIVE: Biggi porta avanti i bianconeri, zampata vincente Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. U20 | Dove vedere Fiorentina-Juventus; Juve U20, vittoria in rimonta contro il Frosinone in Coppa Italia Primavera; Juventus-Sassuolo e Milan-Inter aprono il 2026: sfide chiave per la vetta della Primavera 1; Coppa Italia Primavera | Juventus-Frosinone, il tabellino. DIRETTA/ Fiorentina Juventus Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si va in campo! (11 gennaio 2026) - Diretta Fiorentina Juventus Primavera streaming video tv: rendimento diverso per le due grandi rivali che chiudono oggi il girone di andata. ilsussidiario.net Primavera, c'è Fiorentina-Juventus al Viola Park: la formazione di Galloppa - Big match in mattinata anche al Viola Park, dove Fiorentina e Juventus Primavera si sfidano per la diciannovesima giornata di campionato. firenzeviola.it

Le 10 janvier 2006, Juventus 4 - 1 Fiorentina en Coupe d'Italie, Alessandro #DelPiero devenait le meilleur buteur de l'histoire bianconera grâce à son triplé. #Juve #Juventus #FinoAllaFine #ForzaJuve - facebook.com facebook

#Kayode #Juve Le intenzioni dei bianconeri sull'ex Fiorentina x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.