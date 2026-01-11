Fiorentina Juve Primavera 1-0 LIVE | Pugno a centimetri dalla deviazione vincente!

Segui in tempo reale la partita tra Fiorentina e Juventus Primavera, valida per la 19ª giornata del campionato 2025/26. Qui troverai sintesi, moviola, tabellino, risultato e approfondimenti sullo svolgimento del match, con aggiornamenti accurati e puntuali.

Fiorentina Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 19ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera affrontato la Fiorentina in trasferta nella 19ª giornata di campionato. Bianconeri reduci dal successo in Coppa Italia col Frosinone ma dal pareggio in campionato col Parma. Fiorentina Juve Primavera 1-0: sintesi e moviola. 40? Ammonito Atzeni – Primo cartellino giallo del match all’indirizzo del viola 37? Tiro Tiozzo – Bella girata fuori di poco, Juve ora più pericolosa 34? Occasionissima Juve – Bel cross di Tiozzo per Pugno che però non trova la deviazione vincente sotto porta 28? Juve in balia dell’avversario – Non riesce a reagire la squadra di Padoin, che dopo il gol si è un po’ spenta lasciando l’iniziativa alla Fiorentina 20? Tiro Braschi – Ancora pericolosa la Fiorentina con il suo numero nove, palla sul fondo 15? Gol della Fiorentina – Sugli sviluppi di calcio d’angolo Sadotti porta avanti i suoi con un diagonale preciso da dentro l’area di rigore 14? Conclusioe Balbo – Il tiro del numero 14 viene deviato: calcio d’angolo per la Fiorentina 9? Verde provvidenziale – Gran chiusura difensiva su Braschi, si salva la Juventus 6? Tiro Tiozzo – Bell’azione da parte della Juve con Tiozzo che conclude in maniera però scordinata verso la porta difesa da Leonardelli 1? FISCHIO D’INIZIO – È cominciata la sfida al Viola Park! Migliore in campo Juve Primavera: a fine primo tempo PAGELLE. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Fiorentina Juve Primavera 1-0 LIVE: Pugno a centimetri dalla deviazione vincente! Leggi anche: Fiorentina Juve Primavera LIVE: Huli tra i pali, in attacco c’è Pugno Leggi anche: Fiorentina Juve Primavera 0-0 LIVE: Tiozzo ci prova dalla distanza, palla sul fondo Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. U20 | Dove vedere Fiorentina-Juventus; Juve U20, vittoria in rimonta contro il Frosinone in Coppa Italia Primavera; Juventus-Sassuolo e Milan-Inter aprono il 2026: sfide chiave per la vetta della Primavera 1; Coppa Italia Primavera | Juventus-Frosinone, il tabellino. Fiorentina-Juventus Under20 1-0, Pugno si divora il gol del pari - Rizzo non trova il tap in vincente a due passi da Leonardelli 34' - tuttojuve.com

Fiorentina-Juventus Under20 1-0, Sadotti porta i Viola in vantaggio - Pallone che sfiora il palo alla destra di Huli 15' - tuttojuve.com

Le 10 janvier 2006, Juventus 4 - 1 Fiorentina en Coupe d'Italie, Alessandro #DelPiero devenait le meilleur buteur de l'histoire bianconera grâce à son triplé. #Juve #Juventus #FinoAllaFine #ForzaJuve - facebook.com facebook

#Kayode #Juve Le intenzioni dei bianconeri sull'ex Fiorentina x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.