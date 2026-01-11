Fiorentina Juve Primavera 0-0 LIVE | Tiozzo ci prova dalla distanza palla sul fondo

Segui in diretta la partita tra Fiorentina e Juventus Primavera, terminata 0-0. Durante l'incontro, Tiozzo ha tentato una conclusione dalla distanza senza fortuna. Di seguito, trovi sintesi, moviola, tabellino e cronaca della 19ª giornata del campionato 2025/26, per aggiornamenti accurati e dettagliati sull'evento.

Fiorentina Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 19ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera affrontato la Fiorentina in trasferta nella 19ª giornata di campionato. Bianconeri reduci dal successo in Coppa Italia col Frosinone ma dal pareggio in campionato col Parma. Fiorentina Juve Primavera 0-0: sintesi e moviola. 9? Verde provvidenziale – Gran chiusura difensiva su Braschi, si salva la Juventus 6? Tiro Tiozzo – Bell’azione da parte della Juve con Tiozzo che conclude in maniera però scordinata verso la porta difesa da Leonardelli 1? FISCHIO D’INIZIO – È cominciata la sfida al Viola Park! Migliore in campo Juve Primavera: a fine primo tempo PAGELLE. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Fiorentina Juve Primavera 0-0 LIVE: Tiozzo ci prova dalla distanza, palla sul fondo Leggi anche: Juve Cesena Primavera 0-2 LIVE: Verde ci prova dalla distanza, palla alta sopra la traversa Leggi anche: Verona Juve Primavera 0-0 LIVE: Bamballi ci prova, palla alta sul fondo Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Primavera 1 | Lazio-Fiorentina 2-2, il tabellino; Coppa Italia Primavera | Juventus-Frosinone, la partita; Juve U20, vittoria in rimonta contro il Frosinone in Coppa Italia Primavera; CALCIO COPPA ITALIA Ottavi di Finale-Fiorentina-Napoli 3-1. DIRETTA/ Fiorentina Juventus Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si va in campo! (11 gennaio 2026) - Diretta Fiorentina Juventus Primavera streaming video tv: rendimento diverso per le due grandi rivali che chiudono oggi il girone di andata. ilsussidiario.net Primavera, c'è Fiorentina-Juventus al Viola Park: la formazione di Galloppa - Big match in mattinata anche al Viola Park, dove Fiorentina e Juventus Primavera si sfidano per la diciannovesima giornata di campionato. firenzeviola.it

Le 10 janvier 2006, Juventus 4 - 1 Fiorentina en Coupe d'Italie, Alessandro #DelPiero devenait le meilleur buteur de l'histoire bianconera grâce à son triplé. #Juve #Juventus #FinoAllaFine #ForzaJuve - facebook.com facebook

#Kayode #Juve Le intenzioni dei bianconeri sull'ex Fiorentina x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.