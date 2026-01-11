Fiorentina Il Colpo di Mezzanotte - Avanti per Baldanzi Fortini frena Il punto

La Fiorentina si prepara a una settimana di possibili movimenti di mercato, con l’attenzione rivolta principalmente alle uscite. Dopo le prime trattative, si evidenzia l’interesse per Baldanzi, mentre Fortini sembra destinato a rimanere. L’attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori è rivolta agli sviluppi che definiranno il futuro della rosa in vista delle prossime sfide.

Firenze, 11 gennaio 2026 - In casa Fiorentina si apre una settimana che potrebbe essere segnata soprattutto dalle uscite. Il club viola, infatti, è pronto a salutare diversi giocatori, mentre sullo sfondo restano intrecci di mercato complessi che coinvolgono anche altre società di primo piano, come per esempio la Roma. Ma lo vedremo più avanti. Tra i primi a lasciare Firenze c’è Pablo Marí, che nelle prossime ore partirà in direzione Arabia Saudita: l’ Al-Hilal ha trovato l’accordo con il difensore e garantirà circa 2 milioni di euro ai viola. In uscita anche Mattia Viti, destinato alla Sampdoria passando dal Nizza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Lazio-Fiorentina 2-2: i viola sfiorano l’impresa, i biancocelesti pareggiano al 95’.

