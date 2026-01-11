Fiorentina Comuzzo all’intervallo | Vanoli ci ha detto di essere più cinici
Durante l’intervallo di Fiorentina-Milan, Pietro Comuzzo ha rilasciato alcune riflessioni a 'DAZN'. Il giocatore viola ha sottolineato che l’allenatore Vanoli ha evidenziato l’importanza di essere più cinici in campo, cercando di migliorare l’efficacia delle azioni offensive e la concretezza nelle fasi decisive del match. Un commento che riflette l’attenzione della squadra sulla gestione delle opportunità durante questa importante sfida di Serie A.
Pietro Comuzzo, giocatore viola, ha parlato a 'DAZN' nell'intervallo di Fiorentina-Milan, partita della 20^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
FIORENTINA XI: De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Solomon, Mandragora, Sohm, Gudmundsson; Kean. AC MILAN XI: Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Jashari, Rabiot, Estupiñán; Füllkrug, Pulisi - facebook.com facebook
