Fiorentina Comuzzo all’intervallo | Vanoli ci ha detto di essere più cinici

Durante l’intervallo di Fiorentina-Milan, Pietro Comuzzo ha rilasciato alcune riflessioni a 'DAZN'. Il giocatore viola ha sottolineato che l’allenatore Vanoli ha evidenziato l’importanza di essere più cinici in campo, cercando di migliorare l’efficacia delle azioni offensive e la concretezza nelle fasi decisive del match. Un commento che riflette l’attenzione della squadra sulla gestione delle opportunità durante questa importante sfida di Serie A.

Fiorentina, Vanoli: “Dobbiamo essere bravi a parlare poco e rimanere con i piedi per terra” - Vanoli ha poi parlato del nuovo acquisto Solomon: “Ci può dare tanto, mi serviva un giocatore così, anche per spostare Gudmundsson più dentro al campo. gianlucadimarzio.com

Fiorentina, Vanoli dopo il successo sulla Cremonese: “Servono continuità e umiltà” - Dopo il ko rimediato contro il Parma, la Fiorentina di Paolo Vanoli ritrova il successo battendo la Cremonese per 1- ilnapolionline.com

FIORENTINA XI: De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Solomon, Mandragora, Sohm, Gudmundsson; Kean. AC MILAN XI: Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Jashari, Rabiot, Estupiñán; Füllkrug, Pulisi - facebook.com facebook

