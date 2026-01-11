Fino a 10 sterline per salutare amici e parenti | come funziona la tassa sugli abbracci negli aeroporti inglesi

Negli aeroporti del Regno Unito, un nuovo regolamento prevede una tassa per i saluti e gli abbracci tra amici e parenti. Anche un breve addio può comportare un costo, con un limite di circa 10 sterline. Questa misura ha l’obiettivo di regolare i tempi di accesso alle aree di partenza e gestire al meglio il flusso di persone negli scali.

Cinque minuti per dire addio, scendere dall’auto, scambiarsi un ultimo abbraccio. Nei principali aeroporti del Regno Unito anche questo gesto minimo ha ormai un prezzo. Dal 1° gennaio 2026 accompagnare qualcuno in auto fino al terminal significa mettere mano al portafoglio. All’aeroporto di London City servono 8 sterline per restare fino a cinque minuti, che diventano 13 se si arriva al limite massimo di dieci. A Heathrow bastano 7 sterline per dieci minuti, mentre a Bristol la tariffa è di 8,5 sterline. Fino a fine 2025, spiega Leonard Berberi in un articolo dettagliato sul Corriere, spesso non si pagava nulla. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Via la tassa per aiutare gli aeroporti in Romagna: come funziona, perché in verità non viene abolita e chi pagherà Leggi anche: Stop alla tassa sugli aeroporti, Ryanair incontra la Regione: "Appena viene abolita, aumentiamo i voli" Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. La «tassa» sugli abbracci prima del volo: negli aeroporti inglesi si pagano fino a 10 sterline per salutare i cari. Fino a 10 sterline per salutare amici e parenti: come funziona la «tassa sugli abbracci» negli aeroporti inglesi - Nei principali aeroporti del Regno Unito anche questo gesto minimo ha ormai un prezzo. open.online

