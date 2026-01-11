Film e serie TV più visti in Italia a dicembre 2025 | dominano i classici natalizi il nuovo Knives Out e Pluribus

A dicembre 2025, il panorama dello streaming in Italia mostra una preferenza evidente verso i classici natalizi e le novità di successo. Tra i titoli più visti spiccano i film e le serie che hanno conquistato il pubblico durante le festività, tra cui il nuovo Knives Out e Pluribus. Questa tendenza riflette le scelte di intrattenimento degli italiani nel periodo natalizio, con un equilibrio tra tradizione e innovazione.

Dicembre 2025 conferma una tendenza chiara nello streaming in Italia: durante le festività il pubblico premia sia i grandi classici natalizi sia le novità di forte richiamo. I dati raccolti da JustWatch mostrano un equilibrio tra comfort movie, sequel molto attesi e serie TV evento, con il periodo delle feste che si rivela strategico per le piattaforme, grazie a un aumento del tempo dedicato alla visione domestica. Le classifiche mensili offrono così uno spaccato utile per comprendere gusti, abitudini e dinamiche del pubblico italiano. Secondo la classifica JustWatch dei film più popolari in streaming in Italia a dicembre 2025, il primo posto è occupato da Wake Up Dead Man – Knives Out.

