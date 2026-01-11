Filla le emozioni della classica tra socialità colazioni e aperitivi

Benvenuti a Filla, la rassegna di concerti aperitivo presso l’Auditorium Filla nel Parco della Montagnola. Promossa da CLASSICAdaFilla e curata dall’Orchestra Senzaspine, offre un’occasione di musica da camera in un ambiente originale, tra socialità, colazioni e aperitivi. Una proposta culturale che unisce musica e convivialità, valorizzando i giovani talenti in un contesto naturale e accogliente.

Nuova stagione a CLASSICAdaFilla, la rassegna di concerti aperitivo ospitati dall'Auditorium Filla nel Parco della Montagnola, curati da Orchestra Senzaspine con tanti giovani talenti della musica da camera in uno spazio inusuale. Dopo il successo del 2025, CLASSICAdaFilla prosegue con un cartellone che unisce il piacere dell'ascolto nel nuovo auditorium con il momento conviviale dell'aperitivo. Una maniera diversa, dove la socialità ha una grande importanza, per immergersi nelle pagine da camera più suggestive della storia della musica. Si inizia oggi con il Duo Hydor, Clara Sette (violoncello) e Lucio Corenzi (contrabbasso, nella foto), impegnati in un concerto che proporrà un repertorio incentrato sul dialogo tra registri gravi, mettendone in evidenza equilibrio timbrico e duttilità espressiva.

