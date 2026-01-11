Filippo Lisignoli ha raggiunto la vetta del Fitz Roy in Patagonia, un’impresa che testimonia dedizione e preparazione. Originario di Piuro, in provincia di Sondrio, ha portato il nome del suo paese su una delle montagne più emblematiche e impegnative del mondo. Questo risultato rappresenta un risultato importante nel campo dell’alpinismo, sottolineando l’impegno e la passione di Lisignoli per le sfide in ambienti estremi.

Piuro (Sondrio) – “Grazie Filippo per aver portato il nome del nostro paese su una delle vette più iconiche e difficili della Terra!”. Filippo è Filippo Lisignoli e il paese è Piuro, dove risiede l’alpinista valchiavennasco che ha compiuto con successo una delle scalate più prestigiose e impegnative del panorama alpinistico mondiale, conquistando la vetta del leggendario Fitz Roy, noto anche come Cerro Chaltèn, in Patagonia, al confine tra Cile e Argentina, percorrendo la storica via “Franco -Argentina“.. L’orgoglio di Piuro A informare anche i concittadini meno appassionati a questo genere di imprese è stata la stessa amministrazione comunale guidata da Omar Iacomella, con un messaggio nella chat istituzionale: “Siamo entusiasti di condividere una notizia straordinaria che riempie di orgoglio tutta la nostra comunità - si legge - Filippo ha raggiunto il Fitz Roy, una montagna simbolo, nota per le sue pareti verticali e le condizioni climatiche estreme: un’impresa che solo pochissimi alpinisti al mondo riescono a compiere”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Filippo Lisignoli in vetta al leggendario Fitz Roy: impresa in Patagonia

