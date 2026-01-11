Filippo Ascione una vita dedicata al cinema italiano

Filippo Ascione, sceneggiatore e produttore, ha dedicato la sua carriera al cinema italiano, contribuendo a numerose opere tra gli anni ’80 e 2000. La sua esperienza e il suo lavoro hanno lasciato un’impronta significativa nel panorama cinematografico nazionale, rappresentando un punto di riferimento per appassionati e professionisti del settore. La sua attività riflette un impegno duraturo nel valorizzare e promuovere la cultura cinematografica italiana.

Il cinema italiano saluta Filippo Ascione, sceneggiatore e produttore che ha contribuito a opere iconiche tra anni ’80 e 2000.. Il cinema italiano saluta con profonda commozione Filippo Ascione, sceneggiatore, produttore e collaboratore di Federico Fellini. Una figura discreta ma fondamentale, capace di attraversare quarant’anni di storia del nostro cinema con talento, sensibilità e una rara capacità di lavorare in squadra. Un percorso iniziato accanto ai maestri. Negli anni ’80 Filippo Ascione entra nel mondo del cinema dalla porta più esigente: quella di assistente alla regia di Federico Fellini. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Filippo Ascione, una vita dedicata al cinema italiano Leggi anche: Roberto Rossellini - Più di una vita: al cinema il documentario sulla "grande svolta" del regista italiano Leggi anche: E' morto lo sceneggiatore cosentino Filippo Ascione, collaborò con Fellini. Vinse il Nastro d’Argento per "Al lupo al lupo" Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Filippo Ascione, morto lo sceneggiatore di Carlo Verdone, Fellini e De Sica. Vinse il David per Al lupo al lupo; Filippo Ascione, morto lo sceneggiatore del cinema italiano che collaborò con Fellini e Verdone; Il cinema piange Filippo Ascione: addio allo sceneggiatore calabrese che lavorò con Fellini; Giorgio Napolitano: il Colle, il rione Monti, Botteghe oscure: la Roma del presidente emerito. Filippo Ascione, morto lo sceneggiatore del cinema italiano che collaborò con Fellini e Verdone - È morto Filippo Ascione, autore e produttore che ha attraversato il cinema italiano tra Fellini e Verdone, segnando sceneggiature premiate e film cult ... virgilio.it

Filippo Ascione, morto lo sceneggiatore di Carlo Verdone, Fellini e De Sica. Vinse il David per "Al lupo al lupo" - È morto Filippo Ascione, regista, sceneggiatore, produttore e voce autorevole del cinema italiano. msn.com

È morto a 71 anni Filippo Ascione, regista, sceneggiatore e produttore che per oltre quattro decenni ha attraversato il grande schermo #lutto #filippoascione #maestro #cinema - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.