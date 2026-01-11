Fiera del libro scoppia il caso | Rifiutato lo stand israeliano

Alla Fiera del libro per ragazzi di Bologna, uno degli eventi più significativi nel settore editoriale infantile, si è verificato un caso di rilievo: l’Istituto israeliano per la letteratura ebraica non parteciperà con uno stand. Questa decisione ha suscitato attenzione e discussioni nel mondo dell’editoria, evidenziando come le questioni politiche possano influenzare le rappresentanze culturali in eventi internazionali.

L‘Istituto israeliano per la letteratura ebraica non sarà con un proprio stand alla Fiera del libro per ragazzi di Bologna, uno dei più importanti appuntamenti a livello mondiale dell’ editoria per l’infanzia. Sulla questione ci sono però posizioni discordanti. Il giornale israeliano Haaretz ha infatti dato notizia che l’Istituto, un ente finanziato con fondi pubblici e sostenuto dai ministeri della Cultura e degli Esteri di Israele, il cui compito è promuovere la letteratura israeliana all’estero, si sarebbe visto respingere la domanda di partecipazione alla kermesse (in programma dal 13 al 16 aprile) per ragioni politiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

