Fernanda Cotta morta a 87 anni | Un’innovatrice

È stata consigliera comunale della prima lista dei Verdi presente a Vigevano ma soprattutto è stata tra le fondatrici e a lungo direttrice dei corsi dell’Unitre, l’Università della Terza Età di Vigevano. A lungo era stata anche animatrice della Società Storica Vigevanese. Il mondo politico e culturale cittadino è in lutto per la scomparsa di Fernanda Cotta (nella foto) avvenuta giovedì all’età di 87 anni. "Fernanda ha avuto un ruolo di particolare importante per lo sviluppo della nostra università – la ricorda una nota diffusa da Unitre –. Presente sino all’inizio della nostra attività, era il 1990, quelle attività di Unitré furono avviate da un piccolo gruppo di donne illuminate, per molti anni è stata componente del consiglio direttivo e ha ricoperto il ruolo di direttore dei corsi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

