Felice di essermi meritato tutto sul campo

Lorenzo Pasciuti, 36 anni, vive a Castelnuovo Magra con la sua famiglia. Dopo una carriera nel calcio, oggi mantiene una prospettiva più riflessiva, distinguendo tra i numeri e il percorso percorso. La frase “Felice di essermi meritato tutto sul campo” testimonia il suo approccio sincero e rispettoso allo sport e alla vita. Un esempio di come il valore si trovi nelle esperienze vissute e nei risultati raggiunti con impegno.

C'è chi misura una carriera con i numeri e chi con il percorso. Lorenzo Pasciuti, 36 anni, oggi vive a Castelnuovo Magra con la sua famiglia e guarda al calcio da una distanza consapevole. Ex centrocampista, bandiera del Carpi per dieci stagioni, è l'unico calciatore italiano ad aver segnato con la stessa maglia dalla Serie D alla Serie A. Un record storico, ma soprattutto una storia umana che va oltre il campo. Che cosa ha rappresentato per lei Carpi, calcisticamente e umanamente? "A Carpi ho fatto praticamente tutta la mia carriera: dieci anni straordinari, dalla Serie D alla Serie A. L'orgoglio più grande è essermi meritato tutto sul campo, passo dopo passo.

