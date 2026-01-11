FdI e Lega ora è scontro su Strade sicure Romeo | In maggioranza c’è chi si comporta come il centrosinistra
Le tensioni tra Fratelli d’Italia e Lega si manifestano anche sulla questione delle strade sicure, con dichiarazioni che evidenziano differenze all’interno della maggioranza. Romeo sottolinea come, in alcuni casi, ci siano comportamenti simili a quelli del centrosinistra, mentre il dibattito sul decreto Ucraina prosegue con i distinguo della Lega. La discussione riflette le dinamiche politiche interne e le sfide di un’alleanza di governo.
Seppur a bassa tensione, le schermaglie tra Fratelli d’Italia e Lega non si fermano mai. E sullo sfondo resta il decreto Ucraina, con i distinguo del Carroccio. L’ultimo scontro tra il partito di maggioranza relativa e l’alleato di governo si consuma attorno all’operazione Strade sicure, quella che da quasi vent’anni vede i militari dell’Esercito impegnati nel pattugliamento delle grandi città. È bastata una frase del capogruppo di FdI al Senato, Lucio Malan, a scatenare la reazione stizzita dell’omologo leghista Massimiliano Romeo. I soldati impegnati in Strade Sicure vanno aumentati, come chiede Matteo Salvini, o diminuiti, come dice Guido Crosetto? “Ha ragione il ministro Crosetto – ha risposto Malan in un’intervista a Repubblica – I soldati devono fare i soldati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
