FC 26 SBC Gareth Bale Icona 88 | Il ritorno del Welsh Wizard
FC 26 SBC Gareth Bale Icona 88 è un’icona che incarna l’essenza di Gareth Bale, noto come il “Welsh Wizard”. Questa versione mette in risalto le sue qualità principali: potenza, velocità e capacità di segnare da lontano. Un elemento essenziale per chi desidera rafforzare la propria squadra con un calciatore di grande livello e affidabilità, rappresentando al meglio le caratteristiche del campione.
Questa versione celebra l’essenza pura di Bale: una combinazione letale di potenza fisica, velocità sovrumana e un tiro dalla distanza che non lascia scampo. Pur essendo una versione “Base”, le sue statistiche lo rendono immediatamente uno dei migliori esterni del gioco. Analisi Tecnica: Velocità e Potenza pura. Velocità Spaziale (95): È la statistica che balza subito all’occhio. Bale è uno dei giocatori più veloci dell’intero database, capace di bruciare chiunque sulla fascia.. Tiro Devastante (89): Con una potenza di tiro e una precisione nel lungo palla tipiche del gallese, è una minaccia costante ogni volta che rientra sul suo sinistro. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
Leggi anche: FC 26 SBC ICONA: Fernando Torres Tuono (88 OVR) – L’Attaccante di Ritorno!
Leggi anche: EA FC 26 SBC Aggiornamento Icona Base Max 88 Lista Carte E Soluzioni
FC 26 SBC Upgrade: Come gestire il club per sbloccare le grandi Icone - Per completare le imponenti sfide rilasciate stasera, EA Sports ha messo a disposizione due strumenti fondamentali per "pulire" il club dagli scarti e ... imiglioridififa.com
EA FC 26 Base Hero Matchday Pick SBC (October 19): All tasks and cheapest solutions - EA Sports has released the latest EA FC 26 Base Hero Matchday Pick SBC in Ultimate Team, allowing gamers to choose between Diego Forlan, Joe Cole and Bixente Lizarazu. sportskeeda.com
EA FC 26: le migliori SBC da fare all'inizio. Non perdere tempo! - Mentre manca sempre meno al lancio di EA FC 26, continuiamo a parlare del calcistico targato Electronic Arts che da sempre rappresenta uno dei titoli più attesi dell’anno. everyeye.it
Ci sono gol in rovesciata che sono entrati nella storia del calcio dalla porta principale, perché sono talmente belli da essere facilmente riconoscibili per chiunque li abbia vissuti e non solo. Le rovesciate di Cristiano Ronaldo e Gareth Bale rispettivamente contr - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.