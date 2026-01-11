FC 26 SBC Gareth Bale Icona 88 è un’icona che incarna l’essenza di Gareth Bale, noto come il “Welsh Wizard”. Questa versione mette in risalto le sue qualità principali: potenza, velocità e capacità di segnare da lontano. Un elemento essenziale per chi desidera rafforzare la propria squadra con un calciatore di grande livello e affidabilità, rappresentando al meglio le caratteristiche del campione.

Questa versione celebra l’essenza pura di Bale: una combinazione letale di potenza fisica, velocità sovrumana e un tiro dalla distanza che non lascia scampo. Pur essendo una versione “Base”, le sue statistiche lo rendono immediatamente uno dei migliori esterni del gioco. Analisi Tecnica: Velocità e Potenza pura. Velocità Spaziale (95): È la statistica che balza subito all’occhio. Bale è uno dei giocatori più veloci dell’intero database, capace di bruciare chiunque sulla fascia.. Tiro Devastante (89): Con una potenza di tiro e una precisione nel lungo palla tipiche del gallese, è una minaccia costante ogni volta che rientra sul suo sinistro. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

FC 26 SBC Gareth Bale Icona 88: Il ritorno del "Welsh Wizard"

