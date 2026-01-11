Far West Roma Termini due violente aggressioni a un' ora di distanza | 57enne in fin di vita Il pestaggio del branco in un video

Nella zona di Roma Termini, nella sera del 10 gennaio, si sono verificati due episodi di violenza a breve distanza di tempo. Un uomo di 57 anni è rimasto gravemente ferito a seguito di un pestaggio, mentre le autorità stanno indagando sulle circostanze degli eventi. Un video documenta l’aggressione da parte di un gruppo, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza nella zona.

Esce di cella e scippa poliziotto cinese. Far West Termini, la banda in manette - Gli agenti della Polizia di Stato in servizio alla Stazione di Roma Termini ha arrestato quattro cittadini stranieri, tre algerini e un marocchino, per aver sottratto uno zaino contenente oggetti di ... affaritaliani.it

Far West #roma Termini, due violente aggressioni a un'ora di distanza: un uomo in fin di vita. In commissariato 4 persone x.com

