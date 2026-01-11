Fantacalcio 5 giocatori da bonus | occhio alla sorpresa Locatelli

Il 20º turno di Serie A è in corso e rappresenta un momento importante per il Fantacalcio. Scegliere i giocatori da bonus può fare la differenza nella formazione. In questo contesto, si evidenzia il nome di Locatelli, una sorpresa che potrebbe offrire opportunità di bonus. Ecco alcuni spunti per ottimizzare le proprie scelte e rimanere aggiornati sulle performance dei protagonisti del campionato.

Il 20esimo turno di Serie A è già iniziato, ma non è mai troppo tardi per capire quali potrebbero essere i giocatori da zona bonus. Le gare rimanenti sono Lecce-Parma, Fiorentina-Milan, Hellas Verona-Lazio, Inter-Napoli, tutte in programma per oggi, e Genoa-Cagliari, Juventus-Cremonese per domani, lunedì 12 gennaio. Insomma, tante combinazioni ancora possibili. Vediamo qui di seguito la lista dei possibili calciatori da bonus al fantacalcio: Pierotti: è sicuramente uno dei calciatori più pericolosi in casa Lecce. Il gol mangiato contro la Roma nell’ultima giornata di Serie A potrebbe aver fatto scattare una grande voglia di rivalsa nella testa del calciatore. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Fantacalcio, 5 giocatori da bonus: occhio alla sorpresa Locatelli Leggi anche: Fantacalcio, 5 giocatori da bonus: occhi puntati su Wesley Leggi anche: Fantacalcio, 5 giocatori da schierare: Wesley può trovare il bonus Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Sono on fire! , 5 giocatori che vivono un ottimo stato di forma; Consigli Fantacalcio Serie A 2025/2026: chi prendere all'asta di riparazione; Serie A, 7 giocatori che si riscatteranno al Fantacalcio nel girone di ritorno; Ecco cinque centrocampisti che potete schierare alla 19a giornata al fantacalcio. Riecco i bonus! Fantacalcio, 3 giocatori tornati protagonisti dopo la 19ª giornata - Chi avete schierato nell'ultimo turno di campionato? fantacalcio.it

Sono on fire! Fantacalcio, 5 giocatori che vivono un ottimo stato di forma - Fantallenatori, occhio al trend positivo nella rubrica a cura di Gianmarco Della Ragione ... fantacalcio.it

Chi sono i giocatori da prendere e da svincolare al fantacalcio Analizzando le medie voto, i gol e gli assist dei giocatori abbiamo scelto i 3 che consigliamo di puntare all’asta di gennaio del fantacalcio e i 3 da svincolare. Questi i nomi: Gianluca Gaetan - facebook.com facebook

Domani si torna in campo Occhio ai giocatori che stanno vivendo un periodo di forma notevole! Non lasciateli fuori x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.