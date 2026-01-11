Fanno scoppiare il bancomat e scappano con il malloppo | a caccia dei ladri

Nella notte di domenica 11 gennaio, a Macherio, un’esplosione ha danneggiato il bancomat della BCC Valle del Lambro in via Giacomo Leopardi. I ladri, approfittando del momento, sono fuggiti con il malloppo, lasciando il quartiere in stato di shock. L’evento si è verificato poco prima delle 4, interrompendo la quiete notturna e attirando l’attenzione delle forze dell’ordine.

È notte fonda e il silenzio pervade il quartiere. All'improvviso, poco prima delle 4 di oggi, domenica 11 gennaio, a Macherio la tranquillità viene interrotta da un boato improvviso: alcuni ladri hanno fatto scoppiare il bancomat della BCC Valle del Lambro in via Giacomo Leopardi.

