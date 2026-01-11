Famiglia si perde nel bosco | salvati dal vigili del fuoco di Arezzo

Una famiglia si è trovata smarrita nel bosco e ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco di Arezzo. Grazie all'operazione condotta dal reparto volo e all’utilizzo dell’elicottero Drago, sono stati condotti in sicurezza fuori dall’area. L’intervento si è svolto con professionalità e precisione, garantendo il soccorso tempestivo e efficace.

Sono stati i vigili del fuoco del reparto volo di Arezzo, a bordo dell'elicottero Drago, a salvare una famiglia che si era persa nel bosco. L'episodio è avvenuto nel comune di Vaglia, in provincia di Firenze, nei pressi del sentiero Cai 12. Sul posto sono giunti i pompieri fiorentini che.

